Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали»

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали» — «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ). Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов.

По его информации, штурмовые группы вагнеровцев зашли в подземные коммуникации предприятия и пробиваются в шахту. Военкор отметил, что бои идут на глубине до 320 метров.

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что о прорыве бойцов ЧВК «Вагнер» на «Артемовский завод по обработке металлов» с севера стало известно 10 марта. Они начали атаку вглубь территории огромного предприятия с плотной промышленной застройкой и сетью подземных коммуникаций, уходящих под землю на десятки этажей.