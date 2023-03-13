В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали»

23

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали» — «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ). Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов.

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали»
© РИА Новости

По его информации, штурмовые группы вагнеровцев зашли в подземные коммуникации предприятия и пробиваются в шахту. Военкор отметил, что бои идут на глубине до 320 метров.

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что о прорыве бойцов ЧВК «Вагнер» на «Артемовский завод по обработке металлов» с севера стало известно 10 марта. Они начали атаку вглубь территории огромного предприятия с плотной промышленной застройкой и сетью подземных коммуникаций, уходящих под землю на десятки этажей.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «подкидывают бесконечные резервы».

23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий