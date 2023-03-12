Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске

Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «подкидывают бесконечные резервы». Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин , слова которого приводятся в Telegram -канале пресс-службы бизнесмена.

«На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков», — заявил Пригожин .

Ранее Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся рядом с Артемовском, в 1,2 километра от административного центра. Также он говорил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе города. Комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении ВСУ в этом направлении, он заявил, что украинские войска действительно работают над соответствующими маневрами.