Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскрыл три тактики Вашингтона в случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

По мнению полковника, речь будет идти о так называемой американской прокси-поддержке Украины: передаче материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки. К такому выводу Риттер пришел, исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, назвавшей ранее военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины и пообещавшей Киеву поддержку Белого дома в этом направлении.

Как заявил офицер, подобные действия можно расценить как официальное заявление о том, что Вашингтон стал стороной украинского конфликта, что приведет лишь к усугублению ситуации.

10 марта советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. По его словам, Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом».

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.