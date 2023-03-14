Индия закупит ракеты BrahMos на $1,8 млрд

Минобороны Индии готовится закупить более 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, которые производит российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace Private Limited. Об этом сообщает Times of India.

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По данным издания, сумма сделки превысит 15 тыс. крор рупий (150 млрд рупий, $1,8 млрд). Ожидается, что заявка военных в ближайшее время будет рассмотрена Советом по оборонным закупкам (DAC) под руководством министра обороны Индии Раджнатха Сингха, после чего согласовано с премьер-министром страны Нарендры Моди.

«Фактическая стоимость будет зависеть от количества и конфигурации BrahMos, которые в конечном итоге будут одобрены… но, вероятно, она превысит 15 тыс. крор рупий» , — приводит газета слова источника.

Отмечается, что индийские вооруженные силы постепенно принимают на вооружение модернизированные ракеты BrahMos с увеличенной до 450 км дальностью полета вместо первоначальных 290 км.

Вариант BrahMos с дальностью полета 800 км также прошел первые испытания, а до конца года запланировано еще несколько.

BrahMos стал «основным обычным (неядерным) ударным оружием» для вооруженных сил на протяжении многих лет, и к настоящему времени уже подписаны контракты на сумму более $4,6 млрд.