Новейший высокоточный боеприпас "Гром" применили в ходе спецоперации

В ТГ-канале "Военный осведомитель" опубликовали кадры обломков авиационного боеприпаса, найденных в зоне СВО. Предполагается, что это новейший управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения с шифром "Гром".

Фото: российская газета российская газета

Разработала его корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Испытания состоялись в 2018 году. Создан "Гром" по модульному принципу, что позволяет ему использовать три вида авиационных боеприпасов.

Первый - управляемая ракета 9-А-7759 с боевым зарядом массой 315 килограмм. По своей боевой эффективности она в 1,8 раза превосходит свободнопадающую авиабомбу ОФАБ-250-270.

Второй - управляемая авиабомба 9-А1-7759. Она имеет два заряда общей массой 480 килограмм. Максимальное время полета около 260 с. За это время она может преодолеть до 65 километров. Бомба по своими боевым показателям в 1,5 раза превосходит бомбу ОФАБ-500У.

Третий тип боеприпаса в арсенале "Грома" тоже бомба 9-А2-7759, но уже с объемно-детонирующей боевой частью массой 370 килограмм. То есть, речь идет о так называемой вакуумной или термобарической бомбе. Она оснащена лазерным датчиком, позволяющем определить оптимальную высоту подрыва. Эффективность бомбы в два раза выше обычной корректируемой авиабомбы КАБ-500ОД.