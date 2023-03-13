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2 часа назад

Песков не считает возможным комментировать характеристики немецких танков Leopard

ТАССиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать технические характеристики немецких танков Leopard, поставляемых странами НАТО на Украину.

Песков не считает возможным комментировать характеристики танков Leopard
Фото: ТАССТАСС

"Не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами. Давайте это все-таки будут обсуждать и приходить к каким-то выводам военные специалисты, то есть наше Министерство обороны", - отметил он в беседе с журналистами в понедельник.

Пескова также спросили о том, как в Кремле относятся к чиновникам, которые работают в зоне спецоперации. "Мы гордимся всеми защитниками Родины, - ответил пресс-секретарь президента РФ. - Мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, в Донбассе".

Армия,Дмитрий Песков,НАТО,
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