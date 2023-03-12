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36 минут назад

Лидеры стран Запада никогда не обсуждали отправку войск НАТО на Украину

Майк Габриелян

Лидеры стран Запада никогда не обсуждали отправку войск НАТО на Украину. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ANSA.

Лидеры стран Запада никогда не обсуждали отправку войск НАТО на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На днях была «Большая семерка» с Блинкеном, и там вообще не было речи об отправке войск», — заявил Таяни.

Так он ответил на вопрос журналистов о недавнем заявлении венгерского главы Орбана, согласно которому Запад раздумывает над отправкой войск НАТО на Украину.

Министр также напомнил, что «Италия хочет быть главным действующим лицом в восстановлении Украины».

По словам Таяни, это будут высокотехнологичные отрасли, такие как строительство высокотехнологичных инфраструктур.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Западе всерьез обсуждают посылку военного контингента на Украину.

Армия,Виктор Орбан,НАТО,
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