Лидеры стран Запада никогда не обсуждали отправку войск НАТО на Украину. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ANSA.

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«На днях была «Большая семерка» с Блинкеном, и там вообще не было речи об отправке войск», — заявил Таяни.

Так он ответил на вопрос журналистов о недавнем заявлении венгерского главы Орбана, согласно которому Запад раздумывает над отправкой войск НАТО на Украину.

Министр также напомнил, что «Италия хочет быть главным действующим лицом в восстановлении Украины».

По словам Таяни, это будут высокотехнологичные отрасли, такие как строительство высокотехнологичных инфраструктур.