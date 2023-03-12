Минобороны заявило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ

Российские силы ПВО за сутки сбили два украинских вертолета в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. https://t.me/mod_russia/24771

«Сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. Вражеские боевые машины ликвидированы близ населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области

За сутки российские системы ПВО перехватили семь снарядов, выпущенных из реактивных систем HIMARS и «Ураган». Возле херсонского поселка Червоный Маяк сбит украинский беспилотник.

Кроме того, за сутки Киев потерял более 400 солдат на разных направлениях.

С начала спецоперации российские силы сбили 220 вертолетов и 3385 беспилотников ВСУ.