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1 час назад

Минобороны заявило об уничтожении до 190 военных ВСУ на донецком направлении

ТАССиещё 3

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили до 190 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО заявило об уничтожении до 190 военных ВСУ на донецком направлении
Фото: ТАССТАСС

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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