МО заявило об уничтожении до 190 военных ВСУ на донецком направлении

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.