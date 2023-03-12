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27 минут назад

Стало известно о готовности военных России к пролету самолета США у границ РФ

Lenta.ruиещё 2

Российские военные были готовы к прилету американского самолета B-52H и следили за ним, чтобы своевременно среагировать при необходимости. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник.

Стало известно о готовности военных РФ к пролету самолета США у границ РФ
Фото: Senior Airman Joshua King / Wikimedia CommonsSenior Airman Joshua King / Wikimedia Commons

«Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности. В случае чего, готовы были незамедлительно среагировать», — высказался собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России. Он вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании.

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