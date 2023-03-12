Генерал призвал к трезвой оценке состояния британской армии

Соединенному Королевству следует принять неприятную истину: армия страны в настоящее время не в состоянии самостоятельно вести боевые действия, рассказал генерал-майор Чарльз Коллинз в интервью газете Daily Mail.

Генерал подчеркнул, что власти Великобритании должны «смириться с унизительной правдой» о состоянии армии королевства.

По его словам, британские солдаты не в состоянии вести войну самостоятельно, без поддержки других стран НАТО. Он констатировал, что дни независимого ведения конфликтов, таких как на Фолклендах, остались в прошлом.

Коллинз уточнил, что если бы войска королевства в одиночку противостояли российской армии на Украине, то у них уже закончились бы снаряды, патроны и оборудование.

Великобритания сможет вернуть себе статус самостоятельной в военном плане державы в том случае, если сможет создать вооруженные силы, способные эффективно действовать без внешней поддержки в любой точке мира, резюмировал генерал.

Напомним, что Фолклендская (Мальвинская) война продолжалась между Великобританией и Аргентиной со 2 апреля по 14 июня 1982 года. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Значительную роль в конфликте сыграла помощь со стороны США - Вашингтон предоставил для английских ВВС свою военную базу. Кроме того, западные страны ввели против Аргентины жесткие экономические санкции.