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16 минут назад

Генерал призвал к трезвой оценке состояния британской армии

Илья Родин

Соединенному Королевству следует принять неприятную истину: армия страны в настоящее время не в состоянии самостоятельно вести боевые действия, рассказал генерал-майор Чарльз Коллинз в интервью газете Daily Mail.

Генерал призвал к трезвой оценке состояния британской армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генерал подчеркнул, что власти Великобритании должны «смириться с унизительной правдой» о состоянии армии королевства.

По его словам, британские солдаты не в состоянии вести войну самостоятельно, без поддержки других стран НАТО. Он констатировал, что дни независимого ведения конфликтов, таких как на Фолклендах, остались в прошлом.

Коллинз уточнил, что если бы войска королевства в одиночку противостояли российской армии на Украине, то у них уже закончились бы снаряды, патроны и оборудование.

Великобритания сможет вернуть себе статус самостоятельной в военном плане державы в том случае, если сможет создать вооруженные силы, способные эффективно действовать без внешней поддержки в любой точке мира, резюмировал генерал.

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Напомним, что Фолклендская (Мальвинская) война продолжалась между Великобританией и Аргентиной со 2 апреля по 14 июня 1982 года. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Значительную роль в конфликте сыграла помощь со стороны США - Вашингтон предоставил для английских ВВС свою военную базу. Кроме того, западные страны ввели против Аргентины жесткие экономические санкции.

Ранее в НАТО заявили, что Лондон не сможет принять на себя руководство силами быстрого реагирования. На фоне этого альянс обратился к Бундесверу с просьбой по-прежнему командовать подразделениями VJTF.

Армия,НАТО,
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