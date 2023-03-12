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18 минут назад

В Киеве анонсировали рекордное увеличение военных расходов

Илья Родин

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что в марте планируется изменить госбюджет Украины. В частности, расходы на оборону будут увеличены на $13,5 млрд. Об этом пишет РИА «Новости».

В Киеве анонсировали рекордное увеличение военных расходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в феврале из бюджета было потрачено порядка $6,1 млрд.

Железняк подчеркнул, что на фоне чрезмерных февральских расходов власти Украины намереваются снова внести поправки в бюджет.

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В частности, уточнил депутат, военные расходы будут увеличены на $13,5 млрд. Он подчеркнул, это наиболее значительное увеличение бюджета в истории республики.

Напомним, что власти Украины приняли госбюджет-2023 с дефицитом $35,4 млрд. Предполагается, что он будет покрываться за счет внешних заимствований.

Ранее сообщалось, что Конгресс США в течение 2023 года планирует выделить на помощь Украине порядка $45 млрд. Эти денежные средства будут направлены Киеву постепенно, в составе нескольких пакетов финансовой и военной помощи.

Армия,В мире,Ярослав Железняк,Верховная Рада,Конгресс США,Пентагон,
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