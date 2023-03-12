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48 минут назад

Российские военные заявили о готовности к встрече на поле боя с западными танками

Илья Родин

Российские танкисты, участвующие в спецоперации, заявили, что изучили слабые места основных боевых танков западных стран. Об этом пишет РИА «Новости».

Российские военные заявили о готовности к встрече на поле боя с западными танками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Танкист с позывным «Большой» рассказал, что военнослужащие знают о планах западных стран по поставкам на фронт тяжелых американских, немецких, британских танков.

Собеседник агентства пояснил, что экипажи российских танковых подразделений на 100% готовы к защите страны.

По его словам, танкисты изучили тактико-технические характеристики машин, знают, где у них находятся уязвимые зоны.

Так, отметил «Большой», немецкий «Леопард» можно бить как в левый, так и в правый борт. Слева находится боеукладка, справа - три члена экипажа.

«Абрамс», отметил танкист, возможно поразить под башню.

Ранее в Дании сообщили, что поставки «Леопардов» начнутся в мае 2023 года и будут продолжаться до конца года. Всего планируется поставить от 80 до 90 машин.

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