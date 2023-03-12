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29 минут назад

Названы преимущества России в конфликте на Украине

Lenta.ruиещё 1

Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине из-за превосходящей численности населения и зависимости Украины от поставок иностранного оружия. Такого мнения придерживается экономист Рикардо А. Креспо, колонку которого опубликовало издание Times of San Diego.

Креспо назвал конфликт на Украине «войной на истощение», в которой преимущество получает сторона с наибольшими людскими резервами.

«Поскольку российское население в три раза больше украинского, здесь у России преимущество», — пишет он.

Вторая проблема Украины, по мнению автора, заключается в неспособности самостоятельно производить необходимую военную технику.

«Зависимость от поставок иностранного оружия и боеприпасов, как показывает нехватка боеприпасов, которую испытывает Украины, — это фундаментальная слабость, дающая [президенту России Владимиру] ПутиПутину еще одно преимущество», — пояснил Креспо.

Третьей проблемой он считает отсутствие согласия при обсуждении целей конфликта. Возвращение Крыма, Донецка и Луганска, на котором настаивает украинское руководство, по его словам, нереалистично, особенно на фоне изменившегося общественного мнения в США.

«Последние опросы показывают уменьшение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине», — пишет Креспо.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что в украинском конфликте время сейчас на стороне России. Автор статьи призвал поскорее отдать Вооруженным силам Украины все оружие, чтобы срочно спасти уже и так разрушенную страну.

Армия,Видео,Владимир Путин,
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