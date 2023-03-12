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37 минут назад

Пентагон запросит $170 млрд на вооружения

Майк Габриелян

Пентагон запросил 170 миллиардов долларов на закупку вооружений в новом финансовом году. Средства пойдут на замену боеприпасов, поставляемых Украине, а также на ракеты большой дальности, которые потребуются в случае конфликта с Китаем. Об этом говорится во внутренних бюджетных документах, которые получили репортеры Bloomberg News.

Пентагон запросит $170 млрд на вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что на армию США потратят 24,4 млрд долларов.

Для ВВС, включая Космические силы, отводится 61 миллиард.

Также Пентагон запросит 76,8 млрд долларов для ВМФ и морской пехоты. На строительство новых кораблей выделят еще 32,8 млрд.

Что касается вооружений, то 3,7 миллиарда долларов потратят на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman.

Также 3 миллиарда долларов пойдут на разработку бомбардировщика B-21.

Еще 2,3 миллиарда долларов потратят на программу «Доминирование в воздухе следующего поколения», предназначенную для замены истребителя F- 22.

Отмечается. что 199 миллионов долларов предназначены для покупки 541 противотанковой ракеты Javelin, применяемых ВСУ. Кроме того, Пентагон купит Пентагон купит 28 реактивных систем залпового огня HIMARS и 5016 ракет к ним.

Документы должны быть опубликованы Пентагоном в предстоящий понедельник в рамках подробного раскрытия запроса на бюджет на финансовый год, начинающийся 1 октября.

Армия,Пентагон,
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