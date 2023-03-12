Пентагон запросит $170 млрд на вооружения

Пентагон запросил 170 миллиардов долларов на закупку вооружений в новом финансовом году. Средства пойдут на замену боеприпасов, поставляемых Украине, а также на ракеты большой дальности, которые потребуются в случае конфликта с Китаем. Об этом говорится во внутренних бюджетных документах, которые получили репортеры Bloomberg News.
Известно, что на армию США потратят 24,4 млрд долларов.
Для ВВС, включая Космические силы, отводится 61 миллиард.
Также Пентагон запросит 76,8 млрд долларов для ВМФ и морской пехоты. На строительство новых кораблей выделят еще 32,8 млрд.
Что касается вооружений, то 3,7 миллиарда долларов потратят на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman.
Также 3 миллиарда долларов пойдут на разработку бомбардировщика B-21.
Еще 2,3 миллиарда долларов потратят на программу «Доминирование в воздухе следующего поколения», предназначенную для замены истребителя F- 22.
Отмечается. что 199 миллионов долларов предназначены для покупки 541 противотанковой ракеты Javelin, применяемых ВСУ. Кроме того, Пентагон купит Пентагон купит 28 реактивных систем залпового огня HIMARS и 5016 ракет к ним.
Документы должны быть опубликованы Пентагоном в предстоящий понедельник в рамках подробного раскрытия запроса на бюджет на финансовый год, начинающийся 1 октября.