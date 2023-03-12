Российский танкист с позывным «Азер» рассказал РИА Новости о преимуществах танка Т-90М.

По словам танкиста, оборудование танка повышает живучесть машины. Также экипаж Т-90М лучше осведомлен о ситуации на поле боя.

«Данная машина, даже скажу самая наилучшая, обладает самым новым оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон, а также сохранять жизнь членам экипажа», — поделился «Азер».

Он добавил, что танк выдержал прилет бронебойного снаряда и противотанковой управляемой ракеты. Также у танка имеется система самонаведения, которая позволяет обнаруживать противника, когда он наводит орудие на танк. Система ставит противнику помехи и дает возможность экипажу сменить позицию.

Танкист пояснил, что Т-90М оборудован двумя прицелами — у командира и у наводчика. Как следствие, они могут вместе следить за одной целью или давать друг другу целеуказание.