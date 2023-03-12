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30 минут назад

СМИ: израильские ВВС нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Хама

ТАСС

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили в воскресенье атаку израильских ВВС на военные позиции в центральной провинции Хама.

Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Хама
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщила телестанция Al Ekhbariya, ракетные удары были нанесены по наземным целям в районе Масъяф.

В результате получили ранения трое сирийских военнослужащих, зафиксирован также материальный урон.

Сирия заявила, что Израиль ударом по Алеппо парализовал один из каналов поступления помощи

В заявлении сирийского военного источника, переданном агентством SANA, говорится, что противник атаковал также несколько позиций в окрестностях Тартуса. "Израильская агрессивная акция была совершена из воздушного пространства соседнего Ливана, - отмечается в документе. - Наши зенитчики открыли огонь по вражеским целям и поразили несколько ракет".

По сведениям телеканала Al Hadath, ракетным ударам израильских ВВС подверглись склады с оружием проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

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