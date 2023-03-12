Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Хама

Как сообщила телестанция Al Ekhbariya , ракетные удары были нанесены по наземным целям в районе Масъяф.

В заявлении сирийского военного источника, переданном агентством SANA, говорится, что противник атаковал также несколько позиций в окрестностях Тартуса. "Израильская агрессивная акция была совершена из воздушного пространства соседнего Ливана, - отмечается в документе. - Наши зенитчики открыли огонь по вражеским целям и поразили несколько ракет".