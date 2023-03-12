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42 минуты назад

Марочко: Киевские силовики проводят ротацию на Купянском направлении

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

На Купянском направлении ВСУ проводят ротационные мероприятия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на купянском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, ВСУ возобновили проведение ротаций своих подразделений, свежие части замечены в в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка, передает РИА «Новости».

Полковник предупредил о начале важнейшей фазы спецоперации

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника у Стельмаховки.вника у Стельмаховки.

Армия,СВО,Андрей Марочко,Игорь Конашенков,
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