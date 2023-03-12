В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на купянском направлении

На Купянском направлении ВСУ проводят ротационные мероприятия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ возобновили проведение ротаций своих подразделений, свежие части замечены в в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника у Стельмаховки.вника у Стельмаховки.