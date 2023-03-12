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36 минут назад

Спецоперация на Украине 12 марта: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 12 марта: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский командующий назвал причину, по которой Киев удерживает Артемовск

Удержание Артемовска (украинское название — Бахмут) помогает украинской армии выиграть время. Об этом заявил командующий Александр Сырский, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал сухопутных войск Украины.

Он подчеркнул, что для накопления резервов и организации контрнаступления необходимо выиграть время, поэтому украинская сторона продолжает сражаться за позиции в Артемовске. Весеннее контрнаступление уже не за горами, подчеркнул командующий.

Российские военные за сутки поразили 75 артиллерийских подразделений Украины

Российские войска нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям Украины, под обстрел попали также техника и живая сила. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Как говорится в сводке, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация, а также артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям украинской стороны в 114 районах. Удары также наносились по технике и живой силе.

Кроме того, Министерство обороны РФ доложило о положении дел на разных участках фронта. Согласно опубликованной информации, российские военнослужащие теснят противника и уничтожают его вооружение.

Главком ВСУ заявил о необходимости усилить систему ПВО

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил о необходимости усилить системы противовоздушной обороны. Этот вопрос он обсудил с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал украинского главнокомандующего.

Залужный и Милли обсудили поставки боеприпасов и техники в помощь Киеву. Главнокомандующий силами Украины указал на необходимость усиления противовоздушной обороны страны. Он также рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте. Залужный и Милли договорились продолжать диалог и совместную работу над обороноспособностью Украины.

Армия,Александр Сырский,Валерий Залужный,Марк Милли,Минобороны России,
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