Спецоперация на Украине 12 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 марта 2023 года.
Удержание Артемовска (украинское название — Бахмут) помогает украинской армии выиграть время. Об этом заявил командующий Александр Сырский, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал сухопутных войск Украины.
Он подчеркнул, что для накопления резервов и организации контрнаступления необходимо выиграть время, поэтому украинская сторона продолжает сражаться за позиции в Артемовске. Весеннее контрнаступление уже не за горами, подчеркнул командующий.
Российские войска нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям Украины, под обстрел попали также техника и живая сила. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.
Как говорится в сводке, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация, а также артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям украинской стороны в 114 районах. Удары также наносились по технике и живой силе.
Кроме того, Министерство обороны РФ доложило о положении дел на разных участках фронта. Согласно опубликованной информации, российские военнослужащие теснят противника и уничтожают его вооружение.
Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил о необходимости усилить системы противовоздушной обороны. Этот вопрос он обсудил с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал украинского главнокомандующего.
Залужный и Милли обсудили поставки боеприпасов и техники в помощь Киеву. Главнокомандующий силами Украины указал на необходимость усиления противовоздушной обороны страны. Он также рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте. Залужный и Милли договорились продолжать диалог и совместную работу над обороноспособностью Украины.