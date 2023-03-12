Полковник предупредил о начале важнейшей фазы спецоперации

«Во первых, и распутицы не будет. Об этом говорят еще и другие факты. Они готовят по-прежнему два ударных корпуса в странах Восточной Европы и на территории самой Украины. Они пытаются создать два таких мощных ударных кулака: артиллерийский и танковый кулаки, чтобы нанести удар именно на Юге-Востоке. По-разному говорят, кто будет на юге, в районе Мелитополя, чтобы потом на Крым выходить. Кто говорит, что будет удар в другом месте. Об этом сейчас трудно судить. НАТОвцы их все время тянут, чтобы они быстрее после весенней распутицы атаковали. Настойчиво их туда тащат», — объяснил эксперт.