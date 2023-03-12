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48 минут назад

Армию КНДР отправят на строительство деревень

Свободная прессаиещё 2

В Северной Корее прошло пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи восьмого созыва. Во время него обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране.

Армию КНДР отправят на строительство деревень
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральный секретарь отметил, что армия, естественно, должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… Ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ», - сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По словам лидера страны Ким Чем Ына, ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий. Так что в ходе заседании определили направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни и местного строительства.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что если во время очередного испытательного пуска межконтинентальной ракеты КНДР в Тихий океан США попытаются ее сбить, Пхеньян воспримет это действие как объявление войны.

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