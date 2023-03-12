Армию КНДР отправят на строительство деревень

В Северной Корее прошло пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи восьмого созыва. Во время него обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране.

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«Генеральный секретарь отметил, что армия, естественно, должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… Ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ», - сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По словам лидера страны Ким Чем Ына, ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий. Так что в ходе заседании определили направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни и местного строительства.