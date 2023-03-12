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41 минуту назад

Стало известно о требовании Киева усилить обстрелы Каховской ГЭС

Lenta.ruиещё 5

Киевские власти приказали усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно о требовании Киева по Каховской ГЭС
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

«В то же время украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии», — добавил он.

По словам собеседника агентства, доводы об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской атомной электростанции (АЭС), которая расположена в 150 километрах выше по течению Днепра, «кажутся не вполне обоснованными».

Он напомнил, что международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.

Источник подчеркнул, что главной задачей властей Украины является подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области.

«И для этого Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ», — заключил он.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

Армия,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Минобороны России,МАГАТЭ,
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