Стало известно о требовании Киева по Каховской ГЭС

Киевские власти приказали усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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«В то же время украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии», — добавил он.

По словам собеседника агентства, доводы об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской атомной электростанции (АЭС), которая расположена в 150 километрах выше по течению Днепра, «кажутся не вполне обоснованными».

Он напомнил, что международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.

Источник подчеркнул, что главной задачей властей Украины является подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области.

«И для этого Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ», — заключил он.