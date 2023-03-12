Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 60 боеприпасов.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в результате обстрелов ВСУ погибли два человека, в том числе ребёнок.

Также сообщается о повреждении четырёх домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.