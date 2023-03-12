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59 минут назад

Американский бомбардировщик B-52H совершил маневры над Балтийским морем

Газета.Ru

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США с позывным NOBLE61 совершил ряд маневров над Балтийским морем на расстоянии около 200 километров от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Отмечается, что приблизительно в бомбардировщик 20:33 по мск пролетал в районе острова Готланд. B-52H долетел до Финского залива, а после пролетел над территориями Эстонии, Латвии, Литвы и направился в сторону Великобритании. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака несколько польских истребителей F-16 были назначены сопровождать бомбардировщик.

По его словам, данное действие является важным элементом учений по оперативной совместимости. Он подчеркнул, что вместе с США Польша заботиться о безопасности восточного фланга Североатлантического альянса.

Ранее два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, вооруженных ядерными боеголовками, совершили полет над Ближним Востоком в сопровождении союзных самолетов ВВС Великобритании, Кувейта и Саудовской Аравии.

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