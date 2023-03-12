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1 час назад

В Грузии потребовали отменить обязательный призыв в армию

Lenta.ru

В Тбилиси в субботу, 11 марта, несколько сотен человек вышли на митинг с требованием отменить обязательный призыв в армию. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В Грузии потребовали отменить обязательный призыв в армию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Организатором акции выступила оппозиционная партия «Гирчи».

«Мы считаем, что срочная военная служба должна быть добровольной, а не обязательной для мужчин с 18 до 27 лет», — указал один из лидеров партии Яго Хвичия, подчеркнув необходимость обеспечения нормальных условий срочникам и достойной оплаты труда.

По его мнению, в таком случае количество желающих служить значительно увеличится. Хвичия также назвал недопустимым то, что многие срочники проходят службу не в армии, а в других силовых ведомствах.

Ранее в Грузии прошли массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным данным, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек.

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