В Грузии потребовали отменить обязательный призыв в армию

В Тбилиси в субботу, 11 марта, несколько сотен человек вышли на митинг с требованием отменить обязательный призыв в армию. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Организатором акции выступила оппозиционная партия «Гирчи».

«Мы считаем, что срочная военная служба должна быть добровольной, а не обязательной для мужчин с 18 до 27 лет», — указал один из лидеров партии Яго Хвичия, подчеркнув необходимость обеспечения нормальных условий срочникам и достойной оплаты труда.

По его мнению, в таком случае количество желающих служить значительно увеличится. Хвичия также назвал недопустимым то, что многие срочники проходят службу не в армии, а в других силовых ведомствах.