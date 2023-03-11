Украинский военком станцевал под песню Реввы и оказался на фронте

Заместитель начальника Болградского военкомата в Одесской области Владимир Руснак оказался на фронте после того, как станцевал под российскую песню. Об этом сообщает одесский портал 048.

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

Танец мужчины был снят во время празднования 8 марта. На кадрах он веселится под песню звезды Comedy Club Александра Реввы.

В Оперативном командовании «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) отреагировали на инцидент. Пресс-секретарь штаба Наталья Гуменюк указала, что командование решительно осуждает случаи безответственного поведения должностных лиц, и Руснак переведен в одно из боевых подразделений для дальнейшего прохождения службы.

«Моральный облик и морально-психологическое состояние всех военных должно соответствовать поставленным задачам», — заявила она.