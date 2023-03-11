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17 минут назад

Украинский военком станцевал под российскую песню и оказался на фронте

Lenta.ru

Заместитель начальника Болградского военкомата в Одесской области Владимир Руснак оказался на фронте после того, как станцевал под российскую песню. Об этом сообщает одесский портал 048.

Украинский военком станцевал под песню Реввы и оказался на фронте
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

Танец мужчины был снят во время празднования 8 марта. На кадрах он веселится под песню звезды Comedy Club Александра Реввы.

В Оперативном командовании «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) отреагировали на инцидент. Пресс-секретарь штаба Наталья Гуменюк указала, что командование решительно осуждает случаи безответственного поведения должностных лиц, и Руснак переведен в одно из боевых подразделений для дальнейшего прохождения службы.

«Моральный облик и морально-психологическое состояние всех военных должно соответствовать поставленным задачам», — заявила она.

1 марта сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации. На передовую работников военкоматов отправили в назидание последователям и военкомам других областей. «Посыл такой: не хочешь умирать сам — тогда найди, кто умрет за тебя», — заявил собеседник агентства РИА Новости.

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