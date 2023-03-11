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31 минуту назад

Залужный сообщил, что обсудил с коллегой из США необходимость усиления системы ПВО

RT на русском

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны.

Залужный обсудил с коллегой из США необходимость усиления системы ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, стороны обсудили ряд важных тем.

Он отметил, что было проведено детальное обсуждение оборонных нужд Украины.

«Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — приводит РИА Новости слова Залужного.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны Украины не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал».

Армия,Валерий Залужный,Марк Милли,
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