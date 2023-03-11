Залужный обсудил с коллегой из США необходимость усиления системы ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны.

По его словам, стороны обсудили ряд важных тем.

Он отметил, что было проведено детальное обсуждение оборонных нужд Украины.

«Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — приводит РИА Новости слова Залужного.