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1 час назад

В Сирию прибыли два самолета с гуманитарным грузом

ТАССиещё 2

Два самолета с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясения прибыли в Сирию за минувшие сутки, один из них приземлился на российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

В Сирию прибыли два самолета с гуманитарным грузом
Фото: ТАССТАСС

"По линии международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других стран. За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику прибыли два самолета с гуманитарным грузом, в том числе один - на российскую авиабазу Хмеймим", - рассказал Гуринов.

Он отметил, что в полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, специалисты медицинского отряда Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 2 967 человек, за сутки - 121.

Кроме того, добавил он, военнослужащими российской группировки войск в Сирии для оказания квалифицированной медицинской помощи гражданам, пострадавшим от землетрясения, в Алеппо развернут многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава РФ, за сутки там помощь получил 51 человек.

По словам Гуринова, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ). В провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел.

Армия,Исламская партия Туркестана,Минздрав РФ,Джебхат ан-Нусра,
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