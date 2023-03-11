Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35, сообщает госагентство IRNA.

«Постпредство Исламской Республики Иран при ООН объявило в пятницу, что Иран завершил покупку истребителей «Сухого» у России», — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано после того, как истекло действие оружейного эмбарго ООН, которое запрещало покупку Ираном обычных вооружений, сообщает IRNA.

В иранском постпредстве заявили, что после снятия эмбарго в октябре 2020 года были предприняты попытки закупить у России самолеты Су-35, теперь, «наконец, эта процедура была завершена».

Дипведомство не уточнило, сколько истребителей будет поставлено из России. По данным иранских СМИ, речь идет о 24 истребителях.