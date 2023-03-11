Военкор сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации отряда иностранных наемников, который выходил из Артемовска (украинское название — Бахмут).

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По его словам, этот отряд был уничтожен артиллерийским огнем.

Ранее сообщалось, что отряды частной военной компании «Вагнер» форсируют реку Бахмутку и прорываются к центру Артемовска. Кроме того, на севере города бойцы ЧВК перешли в наступление на завод «АЗОМ». При этом украинские военные продолжают удерживать западную часть Бахмута, а также готовятся к контрнаступлению. О ситуации в городе — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление под Бахмутом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.