В Дании назвали сроки передачи ВСУ танков Leopard 1

Первые партии танков «Леопард-1» из Дании, ФРГ и Нидерландов будут направлены на Украину в начале мая 2023 года, заявил представитель датского Минобороны в эфире телеканала TV2. Об этом пишет РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что планируется поставить в течение 2023 года от 80 до 90 «Леопардов».

Поставки танков будут осуществляться с начала мая и до конца декабря, небольшими партиями, практически непрерывно. Параллельно будет осуществляться обучение украинских экипажей, пояснили в Минобороны.