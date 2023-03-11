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37 минут назад

В Дании назвали сроки передачи ВСУ танков Leopard 1

Илья Родин

Первые партии танков «Леопард-1» из Дании, ФРГ и Нидерландов будут направлены на Украину в начале мая 2023 года, заявил представитель датского Минобороны в эфире телеканала TV2. Об этом пишет РИА «Новости».

В Дании назвали сроки передачи ВСУ танков Leopard 1
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве уточнили, что планируется поставить в течение 2023 года от 80 до 90 «Леопардов».

Евросоюз решил передать все свои боеприпасы Украине

Поставки танков будут осуществляться с начала мая и до конца декабря, небольшими партиями, практически непрерывно. Параллельно будет осуществляться обучение украинских экипажей, пояснили в Минобороны.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инструкторы западных стран обучат в этом году десятки тысяч украинских солдат. Кроме того, в Европе будут обучаться экипажи для поставляемых ВСУ танков.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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