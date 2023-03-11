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1 час назад

Российские военные нанесли поражение 75 артподразделениям ВСУ

Илья Родин

Российские военнослужащие вели эффективную контрбатарейную борьбу в течение прошедших суток. В общей сложности, на огневых позициях были поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что удары по полевой артиллерии, живой силе и технике противника были нанесены в 114-ти районах.

В частности, в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка ЛНР были уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

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В районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва противник потерял две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ «Акация».

В районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое (ДНР) российские военные уничтожили две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Также эффективные удары были нанесены по живой силе и технике противника на Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях.

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