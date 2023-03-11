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29 минут назад

Пригожин: Силы России находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

Парламентская газетаиещё 7

Российские силы находятся в 1,2 километра от административного центра Артемовска. Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Видеозапись с рассказом Пригожина о ситуации в Артемовске опубликована в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин: российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска
Фото: ТАССТАСС

«Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него 1 километр и 200 метров», — рассказал Пригожин, находясь на крыше многоэтажного жилого дома.

Как писала «Парламентская газета», 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Артемовск может перейти под контроль Вооруженных сил РФ в ближайшие дни. 10 марта Пригожин говорил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска, однако российские силы сделают все, чтобы эти планы не претворились в жизнь.

Армия,Евгений Пригожин,Йенс Столтенберг,НАТО,
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