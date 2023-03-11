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8 минут назад

В США назвали три грозящих проигрышем на Украине ошибки Запада

Lenta.ruиещё 1

Запад в конфликте на Украине совершил три просчета, которые могут грозить ему проигрышем. Роковые ошибки назвал в своей статье для издания The Hill журналист Стивен Блэнк.

В США назвали три грозящих проигрышем на Украине ошибки Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора, Запад рискует проиграть по трем взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, страх победы и нежелание публично агитировать за победу Украины. Несмотря на общественную поддержку Украины, лидеры стран в частном порядке все чаще высказываются крайне скептически о том, что Киев может или должен победить в конфликте. В пользу этого говорит и нежелание передавать Украине авиацию.

Кроме того, Блэнк допускает, что Киеву, вероятно, придется сдать Артемовск (украинское название — Бахмут) и отложить возможное весеннее наступление, поскольку Запад никак не может отправить оружие, которое уже пообещал. Также многие эксперты заявляют, что к переговорам нужно принуждать Украину, а не Россию.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что Украина может потерпеть окончательное поражение уже летом 2023 года. Он объяснил, что Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни старался.

10 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении помочь Киеву начать контрнаступление. В свою очередь премьер Великобритании Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции заявил, что страны хотят, чтобы Украина выиграла.

Армия,Скотт Риттер,Риши Сунак,Эммануэль Макрон,
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