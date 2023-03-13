Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Владимировка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3 401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8 280 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 904 единицы специальной военной автомобильной техники.