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49 минут назад

Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракету HARM

ТАССиещё 4

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Владимировка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3 401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8 280 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 904 единицы специальной военной автомобильной техники.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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