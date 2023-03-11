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18 минут назад

Минобороны назвало суточные потери ВСУ на херсонском направлении

Lenta.ru

Российские военные за минувшие сутки уничтожили свыше 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны назвало суточные потери ВСУ на херсонском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там уточнили, что на данном направлении Украина также потеряла три боевые бронированные машины, четырнадцать авто, а также склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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