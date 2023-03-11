Минобороны назвало суточные потери ВСУ на херсонском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили свыше 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на данном направлении Украина также потеряла три боевые бронированные машины, четырнадцать авто, а также склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ.