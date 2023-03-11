Президент Финляндии опроверг слова Марин о передаче Киеву истребителей

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что инициатива о передаче ВСУ списанных истребителей Hornet не обсуждалась в стране на официальном уровне. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ.

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Отмечается, что премьер-министр Финляндии Санна Марин накануне прибыла на Украину с официальным визитом. Она посетила ряд мероприятий и провела переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским. В ходе встречи политик рассказала, что Хельсинки могут поставить ВСУ устаревшие истребители.

«Этот вопрос [о поставках боевых самолетов] ни с кем не обсуждался», - подчеркнул Ниинистё.

Финский министр обороны Антти Кайкконен пояснил, что Марин не обращалась к нему за консультацией по поставкам самолетов. Он уточнил, что предостерег бы ее от такого шага.

Главы Минобороны добавил, что премьер не беседовала на эту тему и с командующим ОС Финляндии Тимо Кивиненом.