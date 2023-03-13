В граничащем с Украиной регионе РФ система ПВО сбила четыре ракеты

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона в Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место», — написал глава Белгородской области.

По его словам, обломки ракет упали в двух частных домовладениях, из-за чего их территория оказалась повреждена. На место ЧП выехал глава Белгородского района Владимир Перцев, а также оперативные и аварийные службы.

До этого, по официальным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область 10 марта. Тогда было атаковано приграничное село Ясные Зори. Пострадал один человек — у него ранение руки.