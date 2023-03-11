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43 минуты назад

Военный аналитик назвал смертельную ошибку командования ВСУ в Бахмуте

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский решил продолжать оборону Артемовска, сообщил в эфире Sky News британский военный аналитик Шон Белл.

Военный аналитик назвал смертельную ошибку командования ВСУ в Бахмуте
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАССПресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По его словам, его тактика истощает страну. Это может принести пользу Москве. Белл указал, что президент Украины «участвует в гладиаторских битвах на истощение». Эксперт считает, что ради выживания бывшей советской республике необходимо сохранить свои ограниченные ресурсы.

Аналитик отметил, что в этом случае военные Соединенных Штатов наоборот бы делали акцент на стратегический вывод войск и перегруппировку.

Отмечается, что Украине нужно найти способ использовать западное высокотехнологичное оружие для создания собственного военного преимущества. Однако в культурном плане это бросает вызов Зеленскому: сражаться с Россией в традиционной гладиаторской манере или приспособиться, чтобы выжить.

Затяжная и кровопролитная битва за Артемовск обнажила это столкновение культур.

Армия,Шон Белл,Владимир Зеленский,
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