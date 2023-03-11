Спецоперация на Украине 11 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 марта 2023 года.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Новая ракета Р-37М оказалась самой эффективной в зоне СВО

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Новая авиационная ракета Р-37М российского производства оказалась самой эффективной среди подобных боеприпасов, применяемых в ходе специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

В ходе применения ракеты класса «воздух-воздух» отмечена вероятность поражения целей близкая к единице. Это значит, что на один украинский военный самолет хватает одной ракеты.

Р-37М благополучно поражали киевские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты, летящие на низкой высоте, различные типы беспилотных летательных аппаратов, в том числе – «Байрактары».

Авиационная ракета оказалась высокоэффективной в поражении целей, маневрирующих с большой перегрузкой.

Эксперт: Россия лишает ВСУ шансов на наступление в зоне СВО

Военные России начали массово выводить из строя артиллерию украинских Вооруженных сил в зоне проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга Василия Дандыкина.

По его словам, без нее наступление Киева не имеет смысла. Ситуация усугубляется тем, что Украина по большому счету не имеет поддержки со стороны авиации. Отмечается, что самая напряженная ситуация в настоящее время вокруг Артемовска, так как украинская армия собираются спасти свой гарнизон и отбить город, нанеся удар новым подкреплением. Дандыкин указал, что у ВСУ ничего не получается.

Серьезные бои идут на Краснолиманском направлении, где Украина несет серьезные потери. Эксперт выразил уверенность в том, что российские бойцы в ближайшее время продемонстрируют крупные успехи на этом направлении. При этом заявления Киева о потерях Дандыкин охарактеризовал как преуменьшенные в десятки раз.

Зеленский подтвердил планы Украины на контрнаступление под Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев действительно готовит контрнаступление под Артёмовском (украинское название – Бахмут). Об этом сообщает «Газета.ру».

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении. По его словам, он обсудил с военным командованием Украины организацию контрнаступления, а также перспективы усиления позиций ВСУ в районе города.

«Закончилось заседание штаба Верховного Главнокомандующего. Главнокомандующий, командиры оперативных групп докладывали о положении на передовой, в основном в обороне.Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности там укрепиться», – рассказал он.