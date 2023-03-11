«Торнадо» уничтожило пункт ВСУ на Запорожском направлении

Расчет "Торнадо-Г" ВС России уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении.
"Сегодня днем была поставлена задача уничтожить наблюдательный пост, который был выявлен беспилотным летательным аппаратом наших войск. В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение. В результате средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта", - цитирует командира подразделения РСЗО Вооруженных сил России РИА Новости.
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