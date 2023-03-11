«Торнадо» уничтожило пункт ВСУ на Запорожском направлении

"Сегодня днем была поставлена задача уничтожить наблюдательный пост, который был выявлен беспилотным летательным аппаратом наших войск. В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение. В результате средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта", - цитирует командира подразделения РСЗО Вооруженных сил России РИА Новости.