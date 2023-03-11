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17 минут назад

Кадыров показал оставленные иностранными наемниками ПЗРК Stinger и "Игла"

Российская Газета

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографии с трофейной техникой, добытой на передовой.

Кадыров показал оставленные иностранными наемниками ПЗРК Stinger и "Игла"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"НАТО специально оставил их для нас", - написал Кадыров в Telegram.

Он поблагодарил Североатлантический альянс за предоставленную возможность изучить оружие, среди которого оказались переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и "Игла".

"Не переживайте, мы обязательно вернем их натовским наемникам, правда, не в целости и не в сохранности", - добавил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что США передали Украине 1,6 тысячи штук ПЗРК Stinger.

Армия,Рамзан Кадыров,НАТО,
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