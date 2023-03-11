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10 минут назад

«Безумие»: В США раскрыли последствия ввода войск НАТО на Украину

Елена Прошина

Ввод войск стран, входящих в Североатлантический альянс, на территорию Украины может спровоцировать третью мировую войну, заявил в Twitter американский политик, кандидат на кресло губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Безумие»: В США раскрыли последствия ввода войск НАТО на Украину
Фото: ТАССТАСС

Он посоветовал странам Запада несколько раз подумать, прежде чем принимать подобные решения. По его словам, в противном случае, Москва может уничтожить любую страну, которая введет свои войска. Политик не исключил, что это приведет к ядерной войне, «которая может уничтожить всех на Земле».

Планы о вводе войск НАТО на Украину Янг назвал «безумием».

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Запада близки к тому, чтобы начать обсуждение отправки армии союзников на территорию Украины. Он считает, что европейские страны постоянно балансируют на грани войны с Россией. Премьер предупреждал, что оказываемая Киеву помощь может в итоге обернуться отправкой миротворческих войск.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отправка боевых самолетов Украине будет означать прямую вовлеченность стран Североатлантического альянса в конфликт вокруг Украины.

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