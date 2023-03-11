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47 минут назад

Западные СМИ рассказали о способности Китая поразить базы США

Елена Прошина

Китайские эксперты добились существенного прогресса в разработке гиперзвукового оружия, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Bloomberg.

Западные СМИ рассказали о способности Китая поразить базы США
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, которое ссылается на информацию разведывательного управления Пентагона, не исключено, что Пекин уже развернул ракеты, способное поражать американские базы в Тихом океане.

По данным разведки Соединенных Штатов, в КНР с 2000-х годов фиксируется интенсивные инвестиции и развитие гиперзвуковых технологий. Китай также занимается разработкой межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Ее испытания ведутся с 2014 года.

Как заявил главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пол Фрейстлер, Пекин и Москва провели многочисленные испытания гиперзвукового оружия, которые признаны успешными. Он не исключил, что КНР и РФ развернули оперативные системы. При этом Китай лидирует как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем.

Академия аэродинамики Китая заявляет, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 Маха, что выше скорости звука.

Армия,Пентагон,
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