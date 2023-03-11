Западные СМИ рассказали о способности Китая поразить базы США

Китайские эксперты добились существенного прогресса в разработке гиперзвукового оружия, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Bloomberg.

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По данным издания, которое ссылается на информацию разведывательного управления Пентагона, не исключено, что Пекин уже развернул ракеты, способное поражать американские базы в Тихом океане.

По данным разведки Соединенных Штатов, в КНР с 2000-х годов фиксируется интенсивные инвестиции и развитие гиперзвуковых технологий. Китай также занимается разработкой межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Ее испытания ведутся с 2014 года.

Как заявил главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пол Фрейстлер, Пекин и Москва провели многочисленные испытания гиперзвукового оружия, которые признаны успешными. Он не исключил, что КНР и РФ развернули оперативные системы. При этом Китай лидирует как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем.