Западные СМИ рассказали о способности Китая поразить базы США

Китайские эксперты добились существенного прогресса в разработке гиперзвукового оружия, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, которое ссылается на информацию разведывательного управления Пентагона, не исключено, что Пекин уже развернул ракеты, способное поражать американские базы в Тихом океане.
По данным разведки Соединенных Штатов, в КНР с 2000-х годов фиксируется интенсивные инвестиции и развитие гиперзвуковых технологий. Китай также занимается разработкой межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Ее испытания ведутся с 2014 года.
Как заявил главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пол Фрейстлер, Пекин и Москва провели многочисленные испытания гиперзвукового оружия, которые признаны успешными. Он не исключил, что КНР и РФ развернули оперативные системы. При этом Китай лидирует как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем.
Академия аэродинамики Китая заявляет, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 Маха, что выше скорости звука.