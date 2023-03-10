В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
15 минут назад

Зеленский подтвердил планы Украины на контрнаступление под Артемовском

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев действительно готовит контрнаступление под Артёмовском (украинское название – Бахмут). Об этом сообщает «Газета.ру».

Зеленский подтвердил планы ВСУ по контрнаступлению под Артемовском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении. По его словам, он обсудил с военным командованием Украины организацию контрнаступления, а также перспективы усиления позиций ВСУ в районе города.

«Закончилось заседание штаба Верховного Главнокомандующего. Главнокомандующий, командиры оперативных групп докладывали о положении на передовой, в основном в обороне.Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности там укрепиться», – рассказал он.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что часть политиков на Западе высказали сомнения в успехе возможного контрнаступления Украины из-за появившейся недавно российской оборонительной линии на востоке и юге Украины.

Армия,В мире,СВО,Владимир Зеленский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий