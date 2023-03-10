Зеленский подтвердил планы ВСУ по контрнаступлению под Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев действительно готовит контрнаступление под Артёмовском (украинское название – Бахмут). Об этом сообщает «Газета.ру».
Об этом Зеленский рассказал в видеообращении. По его словам, он обсудил с военным командованием Украины организацию контрнаступления, а также перспективы усиления позиций ВСУ в районе города.
«Закончилось заседание штаба Верховного Главнокомандующего. Главнокомандующий, командиры оперативных групп докладывали о положении на передовой, в основном в обороне.Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности там укрепиться», – рассказал он.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что часть политиков на Западе высказали сомнения в успехе возможного контрнаступления Украины из-за появившейся недавно российской оборонительной линии на востоке и юге Украины.