В США пожелали России «не слишком тяжелого поражения» на Украине

США добиваются того, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, но ее поражение при этом не будет «слишком тяжелым» и не повлечет за собой ущерб глобальной стабильности. Об этом заявил член палаты представителей от штата Массачусетс демократ Сет Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона. Он также подчеркнул, что США не имеют «никакого намерения уничтожать Россию». Слова конгрессмена приводит РИА Новости.

Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим, — отметил Мултон.

Он также призвал американскую администрацию нарастить поставки Украине боеприпасов к тяжелой артиллерии, танков и других наступательных вооружений. По мысли конгрессмена, это должно обеспечить успех Киева на полях сражений.