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24 минуты назад

В США пожелали России «не слишком тяжелого поражения» на Украине

News.ru

США добиваются того, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, но ее поражение при этом не будет «слишком тяжелым» и не повлечет за собой ущерб глобальной стабильности. Об этом заявил член палаты представителей от штата Массачусетс демократ Сет Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона. Он также подчеркнул, что США не имеют «никакого намерения уничтожать Россию». Слова конгрессмена приводит РИА Новости.

В США пожелали России «не слишком тяжелого поражения» на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим, — отметил Мултон.

Он также призвал американскую администрацию нарастить поставки Украине боеприпасов к тяжелой артиллерии, танков и других наступательных вооружений. По мысли конгрессмена, это должно обеспечить успех Киева на полях сражений.

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Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Россия должна привлечь широкую коалицию к противостоянию с Западом. Он пояснил, что в нее могут войти Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла и африканские государства. По его словам, эти страны должны понять, что в случае поражения России «они будут следующими».

Армия,В мире,Сет Мултон,Владимир Соловьев,Правительство РФ,
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