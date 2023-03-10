Норвегия и США отправят Украине два взвода ПВО NASAMS

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что его страна отправит Украину два взвода ПВО NASAMS. Об этом сообщает сайт правительства Норвегии.
Он также добавил, что эта инициатива будет реализована вместе с США. Как отметил Грам, Киев нуждается в укреплении противовоздушной защиты, и Норвегия готова оказать ей в этом помощь.
«Норвегия сделает все, что в наших силах», – подчеркнул министр.
Кроме того, Грам также заявил, что NASAMS уже показала себя как надёжная и эффективная система ПВО. По его словам, два новых и полностью укомплектованных взвода значительно улучшат обороноспособность Украины.
Напомним, что 10 марта Бьорн Арильд Грам посетил с визитом Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.