Норвегия и США отправят Украине два взвода ПВО NASAMS

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что его страна отправит Украину два взвода ПВО NASAMS. Об этом сообщает сайт правительства Норвегии.

Фото: © IMAGO/Karolis Kavolelis / www.imago-images.de / Global Look Press © IMAGO/Karolis Kavolelis / www.imago-images.de / Global Look Press

Он также добавил, что эта инициатива будет реализована вместе с США. Как отметил Грам, Киев нуждается в укреплении противовоздушной защиты, и Норвегия готова оказать ей в этом помощь.

«Норвегия сделает все, что в наших силах», – подчеркнул министр.

Кроме того, Грам также заявил, что NASAMS уже показала себя как надёжная и эффективная система ПВО. По его словам, два новых и полностью укомплектованных взвода значительно улучшат обороноспособность Украины.