Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале рассказал, что российские военные смогли отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кременной в ЛНР. Также, по его словам, российские солдаты успешно наступают в районе села Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР).

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com Kay Nietfeld / Globallookpress.com

«На кременском направлении действия активизировались. С утра подразделения вооруженных формирований Украины предпринимали попытки атак в направлении Червонопоповки», — заявил он.

Мирошник подчеркнул, что у противника не хватило сил для того, чтобы прорвать оборону российских сил, в связи с чем они подтянули подкрепления, которые были уничтожены российской артиллерией, после чего враг отошел на исходные позиции.

Он добавил, что в лесу под Серебрянкой отряды российских военных смогли предпринять ряд успешных действий, в связи с чем под их контролем оказались три опорных пункта ВСУ.