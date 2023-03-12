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ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска

Вооруженные силы РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на слова подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции", – заявил эксперт.

По словам Марочко, с новых позиций российские войска могут контролировать перемещения противника. Кроме того, занятие позиций в промзоне создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России.

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Ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что ВС РФ находятся в 1,2 километра от административного центра Артемовска. Он отметил, что сейчас важно, чтобы фланги российских сил были прикрыты.

Также командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВСУ попытаются разблокировать Артемовск в ближайшее время. По его словам, операция планируется руководством блока НАТО, так как Киеву очень важно ударить по имиджу России.

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