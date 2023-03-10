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33 минуты назад

WSJ: на Западе усомнились в успехе украинского контрнаступления

Елена Прошина

Некоторые официальные лица Запада предположили, что оборонительные линий России снижают шансы на успех «прорыва» Украины. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

WSJ: на Западе усомнились в успехе украинского контрнаступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно словам источника, часть официальных лиц Европы и США предположила, что недавно возведённая оборонительная линия на востоке и юге Украины снижает шансы Киева на успешный «прорыв». Однако военное руководство Украины по прежнему планирует вернуть себе всю утраченную территорию и полностью вытеснить российские силы.

Кроме того, в публикации также отмечается, что Запад несколько раз говорил о недопустимости победы России в украинском конфликте. Однако как именно должна выглядеть победа Украины, западные представители «не дали чёткого определения».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Великобритания собираются помочь Украине в контрнаступлении.

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